Chute de l’emploi et du taux de chômage au Québec et au pays

OTTAWA | Le taux de chômage au Canada a augmenté de 5,2 points de pourcentage en avril pour atteindre 13 % tandis qu’au Québec, il s’est établi à 17 % en raison notamment d’une baisse prononcée de l’emploi.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de coronavirus

À 17 %, il s'agit «du taux le plus élevé enregistré dans la province depuis 1976, année où des données comparables ont commencé à être publiées, et du taux le plus élevé parmi les provinces», a fait savoir Statistique Canada vendredi.

En l’occurrence, le nombre de chômeurs a crû plus rapidement (+101,0 % ou +367 000) au Québec que dans les autres provinces. De plus, la hausse du nombre de personnes mises à pied temporairement (données non désaisonnalisées) a été proportionnellement plus élevée au Québec que dans les autres provinces, tandis que l'augmentation du nombre de personnes inactives a été proportionnellement plus faible.

C’est aussi le Québec qui a enregistré la baisse la plus prononcée de l’emploi (-18,7 % ou -821 000) comparativement à février.

Au pays, après une hausse de 2,2 points de pourcentage enregistrée en mars, le taux de chômage a connu une nouvelle hausse de 5,2 points de pourcentage en avril pour atteindre 13 %, proche du sommet de 13,1 % atteint en décembre 1982.

«Le taux de chômage d'avril serait de 17,8 % une fois les données ajustées pour prendre en compte les personnes qui n'ont pas été considérées comme des chômeurs pour des raisons propres à la crise économique liée à la COVID-19», a toutefois précisé l’agence fédérale.

En l’occurrence, 1,1 million de personnes étaient inactives au cours de la semaine du 12 avril, mais elles avaient travaillé récemment (en mars ou en avril) et voulaient travailler. Elles n'ont pas été considérées comme étant au chômage, mais elles ont été considérées comme inactives parce qu'elles n'ont pas cherché d'emploi, vraisemblablement en raison des fermetures prolongées d'entreprises et des occasions très limitées de trouver du travail.

Par ailleurs, Statistique Canada note que le nombre total de chômeurs a augmenté de 1 285 000 (+113,3 %) de février à avril.

À VOIR AUSSI