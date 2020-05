Courir son marathon en solo

MONTRÉAL – Nos journalistes vivent eux aussi toutes sortes de problèmes et de péripéties dans leur vie quotidienne. Ils nous livrent ici leurs témoignages personnels dans lesquels plusieurs de nos lecteurs se reconnaîtront.

En temps normal, je serais dans la dernière phase de mon entraînement de trois mois pour le marathon d’Ottawa, qui devait se tenir à la fin du mois. COVID-19 oblige, je me suis plutôt élancée dans les rues de Montréal mercredi soir pour réaliser les nombreux kilomètres en solitaire.

Il y a quelques semaines, je regardais les événements sportifs être annulés les uns après les autres avec appréhension. Le week-end de course d’Ottawa n’a pas fait exception. Les coureurs étaient plutôt invités à participer à une version virtuelle de l’événement, chacun dans sa ville au moment voulu, tout en respectant les règles de distanciation sociale.

L’idée ne m’a pas charmée de prime abord. Si j’aime bien courir, j’accepte davantage ma souffrance lorsque je peux m’imaginer franchir le fil d’arrivée sous les applaudissements de ma famille. J’ai toutefois poursuivi mon entraînement, avec un peu moins de discipline, afin de tenter de réaliser la distance de 42,2 km du marathon.

La zone

Il m’a fallu établir une boucle d’une dizaine de kilomètres autour de mon quartier. J’ai installé près de mon domicile des bouteilles d’eau, de jus et des gels énergétiques pour les ravitaillements. Pour le moral, quelques amis devaient m’encourager de leur balcon.

Je caressais l’objectif de terminer ce deuxième marathon en moins de quatre heures. Je n’ai malheureusement pas réussi à franchir la distance de 42,2 kilomètres. J’ai cessé de courir avant le 30e kilomètre sans aucune déception.

Pendant un bon moment, je n’ai pas vu les kilomètres s’accumuler. J’étais dans cette zone où le cerveau tourne au ralenti pour laisser le corps faire son travail. Les problèmes sont survenus lorsque cet état d’esprit s’est brisé et que la fatigue s’est fait sentir dans tous mes muscles. Je ne voyais tout simplement pas l’intérêt de poursuivre.

Sans encouragement

Bien que la course soit un sport assez solitaire, j’ai réalisé à quel point l’effervescence qu’apporte un événement de course affecte ma performance. Il n’y a pas de plus belle motivation que d’attendre nerveusement le coup de départ entouré d’une foule de coureurs fébriles.

J’ai aussi dû me passer des encouragements enthousiastes de ma mère, de ma sœur et de mon beau-frère normalement présents à différentes étapes du parcours. Mon père, une gazelle qui arrive toujours à la fin du parcours avant moi, n’était pas non plus au fil d’arrivée.

Il est un peu moins excitant de célébrer un accomplissement en pleine pandémie. Ma famille, vous m’avez bien manqué!