COVID-19 : Hong Kong assouplit les restrictions et rouvre bars, cinémas et salles de sport

Hong Kong a commencé vendredi à assouplir les restrictions qui avaient été décidées il y a plusieurs semaines pour combattre le coronavirus, en autorisant notamment les bars, salles de sport, salons de beauté et cinéma à rouvrir, à la faveur d’une nette baisse de la circulation de la maladie dans le territoire semi-autonome.

Des files d’attente se sont formées vendredi matin aux abords des salles de gym, alors que les habitants saluaient ce pas vers une forme de normalité dans une ville qui vit au rythme du Covid-19 depuis janvier.

Doris, une professeure de yoga de 39 ans, a expliqué que son cours avait très vite affiché complet.

«Je suis très heureuse de pouvoir encore partager et voir mes élèves», a-t-elle dit à l’AFP.

«J’étais vraiment impatient de pouvoir retourner à la salle de sport», a confié de son côté Alexandre, 26 ans, qui travaille dans la finance.

«Cela montre que la vie commence à redevenir normale, même si nous n’avons pas été confinés comme en Europe.»

La plupart des bars et lieux de sortie nocturne avaient été fermés début avril, alors que Hong Kong était confrontée à une seconde vague de contamination, liée aux retours d’Europe et d’Amérique du Nord, où l’épidémie explosait.

Mais les autorités hongkongaises ont été très efficaces pour contenir la progression de la maladie grâce à une stratégie agressive de test et de traçage des contacts des malades. Ces derniers et leurs proches ont été très vite isolés, et les professionnels de santé ont opté pour traiter très tôt les personnes infectées.

Hong Kong, qui compte 7,4 millions d’habitants, totalise un millier de cas et quatre décès.

Aucun cas de COVID-19 n’a été décelé au cours de 11 des 18 derniers jours. Sur cette période, tous les nouveaux cas étaient des cas importés.

La réouverture de ces commerces sera un soulagement dans une ville en pleine récession, dont l’activité avait déjà été plombée l’an passé par la crise politique et la guerre commerciale sino-américaine.

De nombreuses restrictions demeurent cependant en place, notamment dans les bars qui ne peuvent opérer qu’à 50 % de leur capacité, en espaçant chaque table d’au moins 1,50 mètre. Les concerts demeurent cependant interdits.

S’ils sont autorisés à rouvrir, les cinémas, salles de sport et les salons de beauté sont tenus d’imposer des règles de distanciation sociale, de contrôler la température de leurs clients et de fournir du gel hydroalcoolique.

Pure, la plus grande chaîne de salles de yoga de la ville, a indiqué que les classes ne pourront accueillir plus de huit pratiquants à la fois.

Cela reflète la règle qui interdit de se rassembler à plus de huit en public. La limite avant vendredi était de quatre.

Discothèques et salons de karaoké demeureront pour l’heure fermés.