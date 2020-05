COVID-19: Google maintient ses investissements au Québec

Google prévoit continuer d'investir dans ses bureaux montréalais même s'il vient d'abandonner son projet de quartier futuriste à Toronto en raison de l'incertitude économique, a appris Le Journal.

«La décision de notre société sœur Sidewalk Labs de ne plus poursuivre le projet Quayside à Toronto n'affectera pas la présence de Google au Canada. Nos plans d'expansion et de construction de nos trois nouveaux bureaux à Montréal, Toronto et Waterloo se poursuivent», a indiqué au Journal vendredi un porte-parole de l'entreprise.

Ces derniers mois, le projet de Google à Toronto avait soulevé certaines craintes de citoyens qui craignaient pour le respect de leur vie privée.

En février dernier, Google a annoncé son intention de faire passer son nombre d'employés à ses bureaux de Montréal de 200 à plus de 1000 d'ici cinq à sept ans avec ses espaces modernes de la rue Viger.

Empreinte québécoise

Or, même si l'incertitude économique vient d'avoir raison de son quartier futuriste controversé de cinq hectares le long du lac Ontario, pas question pour le géant de laisser tomber ses projets en sol québécois.

Google a posé le pied à Montréal il y a 16 ans. En 2016, elle a misé sur le chercheur-vedette en intelligence artificielle Hugo Larochelle pour lancer son laboratoire Google Brain.

Deux ans plus tard, Google est allée chercher la productrice québécoise de jeux vidéo Jade Raymond.