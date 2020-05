COVID-19: le syndicat dénonce le manque de transparence d’Héma-Québec

Alors que des cas d’infection à la COVID-19 ont été recensés parmi les employés d’Héma-Québec, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) déplore que l’organisation ne révèle pas combien de ses travailleurs sont touchés par le virus.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Elle demande également plus de transparence par rapport au lieu de travail des employés contaminés.

«Nous trouvons inadmissible qu'Héma-Québec ne précise pas dans quelle ville et quel service se trouvent les cas de COVID-19, dont on ne connaît pas non plus le nombre, a dit Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN, vendredi, par communiqué.

«Les cinq syndicats CSN d'Héma-Québec ont cherché à obtenir plus d'information, à plusieurs reprises, mais sans succès depuis mercredi en fin de journée. Il n'est pas question de savoir le nom des personnes, mais les équipes qui sont concernées», a poursuivi Mme Longchamps.

«On trouve aussi très dommage qu'Héma-Québec ait mis une fin définitive aux rencontres hebdomadaires avec certains syndicats pour traiter de la COVID, et ce, juste avant l'annonce de certains cas.»

Les syndicats CSN d'Héma-Québec plaident aussi pour que ses membres soient admissibles aux primes gouvernementales de 4 % et de 8 % destinées aux travailleurs de la santé qui sont au front depuis le début de la crise sanitaire.