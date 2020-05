COVID-19: les Canadiens souhaitent que les élus fédéraux réduisent leur salaire

OTTAWA – Afin d’être solidaires de la population en ces temps difficiles de pandémie, les députés fédéraux devraient diminuer temporairement leur rémunération.

C’est ce que croient 66 % des Canadiens, selon les données d’un sondage commandé par la Fédération canadienne des contribuables (FCC).

Le coup de sonde a été mené en ligne du 1er au 3 mai auprès de 1505 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Il indique que 43 % des gens sondés sont fortement d’accord et 23 % sont d’accord avec l’idée que les élus à Ottawa devraient diminuer temporairement leur salaire alors que le Canada fait face à une crise sans précédent.

«Des millions de Canadiens et Canadiennes ont perdu leur emploi ou vu leur salaire baisser», a indiqué le directeur fédéral de la FCC, Aaron Wudrick.

«Nos députés fédéraux doivent montrer qu’ils sont solidaires en baissant leur salaire», a-t-il poursuivi.

«Tandis que le déficit fédéral est estimé à plus de 252 milliards $, chaque dollar compte. Plus les députés montreront rapidement qu’ils sont prêts à faire des sacrifices, plus ils seront crédibles lorsque viendra le temps de réduire les dépenses ailleurs», a indiqué M. Wudrick, en soulignant qu’en Nouvelle-Zélande la première ministre Jacinda Ardern et son cabinet ont consenti à une baisse salariale de 20 % pour une période de six mois.

Des initiatives semblables ont été annoncées au Japon et en Inde, rappelle la FCC.