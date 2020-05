COVID-19: les producteurs de poulet canadiens se tournent vers Ottawa

Également très affectés par les impacts de la pandémie de COVID-19, les producteurs de poulet au pays demandent à leur tour au gouvernement fédéral de les soutenir pour traverser la crise.

Afin de s’ajuster aux changements dans leur industrie provoqués par la crise sanitaire, les producteurs de poulet ont réduit de 12,6 % leur production pour les mois de mai et juin et de 11% pour juillet et août.

«Nous ne demandons pas d'indemnisation pour la réduction de notre production. Nous allons gérer cela nous-mêmes», a dit Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada, vendredi, par voie de communiqué.

«Notre problème, c'est de devoir en arriver à dépeupler les troupeaux, a-t-il précisé. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement s'engage à couvrir la valeur des oiseaux ainsi que les coûts liés à toute dépopulation requise en raison de la COVID-19.»

Les producteurs ont réussi à épargner les peuplements d’oiseaux depuis le début de la crise en les déplaçant lorsque des usines ont dû fermer en raison d'éclosions du nouveau coronavirus.

Mais «l'imprévisibilité du virus fait en sorte que la fermeture d'usines et les dépeuplements demeurent un risque très réel, et le gouvernement n'a aucun plan pour dédommager les producteurs pour ces pertes potentielles», a dénoncé l’organisme, qui représente 2800 producteurs de poulet canadiens.