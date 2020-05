Déconfinement des aînés: Le message tarde à se rendre

Le message tarde à se rendre dans certaines résidences pour aînés, qui tentent toujours d’empêcher des résidents de sortir alors que la directive est pourtant claire depuis le 6 mai.

«On se bat! C’est comme du harcèlement. Je n’ai pas de permission à demander et on m’a dit que je ne pouvais pas. La directrice m’a dit qu’elle n’avait pas eu le ok du CIUSSS», explique Vincence Rhéaume, 74 ans.

La septuagénaire tentait d’aller chercher sa voiture en réparation jeudi après un arrêt de deux mois. La dame habite au Manoir Laure-Gaudreault, une résidence privée pour aînés (RPA) située sur la rue de Villers, à Québec.

Il s’agit du même endroit où un citoyen de 62 ans était furieux cette semaine d’avoir été privé de sa liberté pendant deux mois alors que la directrice générale de l’établissement, âgée de plus de 70 ans, pouvait entrer et sortir à sa guise.

Pas la seule

Vendredi, une autre résidente s’est plainte de l’attitude de la direction qui l’empêche également de sortir librement.

«La directrice maintient sa ligne c’est-à-dire marcher dans la cour. Elle attend un communiqué du CIUSSS pour nous accorder les assouplissements. Lorsque le duo Arruda-Legault font des déclarations, ne serait-il pas logique que les communications suivent? J’ai hâte de sortir de ma prison», a confié Louisette Savard.

Jeudi soir, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a fait parvenir au Journal la note de service pourtant très claire envoyée le 6 mai 2020 aux établissements, incluant le Manoir Laure-Gaudreault.

Ainsi, il est permis pour un résident de sortir sans supervision et de prendre sa voiture. Parmi les conditions, la distanciation physique est toujours de mise.

Mercredi, le résident Bertrand Robichaud, 62 ans, avait dénoncé son confinement obligatoire même si la loi donnait raison à l’établissement.

«C’était une prison sans barreaux. J’ai fait une erreur de venir vivre ici», avait-il affirmé.