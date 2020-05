Des familles utilisent les services pour itinérants

Depuis le début de la pandémie, de plus en plus de familles se déplacent dans les centres de jour extérieurs pour la population itinérante, où sont servis des repas le matin et le midi.

Mélodie Grenier observe un certain changement dans la clientèle depuis l’ouverture de celui de la place du Canada au centre-ville de Montréal, à la fin mars.

« J’ai remarqué qu’il y a des familles qui viennent avec leurs enfants pour aller chercher de la nourriture. Des personnes qui ne sont pas nécessairement en situation d’itinérance, mais qui sont en très grande précarité sociale et économique et qui utilisent les services de distribution alimentaire », raconte l’assistante en intervention loisir et développement social pour l’arrondissement Ville-Marie.

Entre 75 et 150 déjeuners sont servis chaque matin à l’angle de la rue de la Gauchetière et Peel.

Pour le repas du midi, on donne entre 150 et 250 dîners quotidiennement.

Le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, qui était en conférence de presse vendredi à Montréal-Nord, s’est rendu en après-midi à la place du Canada pour « prendre le pouls » de l’installation mise à la disposition de la population itinérante.

C’est la Mission Old Brewery qui est responsable des repas distribués dans les cinq centres de jour de la ville de Montréal.

Une centaine d’employés de la Ville de Montréal ont été volontairement déployés dans ces centres extérieurs, qui seront ouverts tant que les centres de jour des organismes communautaires resteront fermés.