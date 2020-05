FARÈS, Victoria (née Delicata)



1er mai 2020C'est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Victoria Delicata Farès le 1er mai 2020. Elle est allée rejoindre pour l'éternité son époux bien-aimé, feu Dimitri Farès.Elle laisse dans le deuil son adorable fille Marie-Louise Farès Fahmy (feu Dr Nagui Fahmy), ses trois merveilleux petits-enfants Jenny (François), Carine (Jean-Michel), Patrick (Marie-Hélène) et ses quatre trésors d'arrière-petits-enfants Ariane, Émile, Alice et Louis. Elle laisse également dans le deuil de nombreux parents et amis.Afin de respecter ses volontés et en raison de la pandémie, aucune cérémonie n'est prévue. Les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille immédiate.La famille tient à remercier le CLSC d'Ahuntsic et le Centre hospitalier de St. Mary, particulièrement l'équipe des soins palliatifs qui s'est occupée de madame Delicata Farès avec patience, dévouement et chaleur.Si vous le souhaitez, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital St. Mary, 3830, av. Lacombe, bureau 1510, Montréal (Québec) H3T 1M5 (514 734-2694).