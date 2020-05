Je reste chez nous

Week-end du 8 au 10 mai 2020

Coup de cœur

ROMAN

Daisy Jones & The Six

Finalement! Le livre phénomène Daisy Jones & The Six, consacré best-seller du New York Times et en cours d’adaptation pour une websérie sur Amazon Video par Reese Whiterspoon, est disponible en français. L’auteure Taylor Jenkins Reid raconte l’histoire fictive de la montée en flèche d’un groupe rock des année 70. La chanteuse Daisy Jones est à peine âgée de 20 ans, mais elle est bien de son époque : elle fréquente les boîtes de nuit du Sunset Strip, accumule des aventures avec des rock stars et consomme toutes les drogues tendance de l’époque. Au fil des pages, on a l’impression de lire la biographie d’un véritable band comme celui de Led Zeppelin! *Sorti le 19 février

WEB

Ces gars-là

Pour ceux et celles qui n’avaient jamais eu la chance de visionner la série humoristique Ces gars-là, sachez qu’elle est désormais disponible sur la plateforme Crave. Mettant en vedette les humoristes Sugar Sammy et Simon-Olivier Fecteau, on plonge au cœur de Montréal où les deux amis Sugar Sammy, fier Indien et Simon-Olivier, un pur laine, font face à la vie adulte, dans leurs différents déboires amoureux et familiaux. *Disponible depuis le 6 mai sur crave.ca

TÉLÉ

En direct de l’univers

Pour l’occasion de la fête des Mères, l’animatrice France Beaudoin tenait absolument à rendre hommage à toutes les mamans du Québec, en animant une édition spéciale de En direct de l’univers. Au cours de cette émission, la musique sera évidemment au cœur de la programmation avec plusieurs demandes spéciales, que le public aura publié sur la page Facebook d’En direct de l’univers. Des artistes-invités se joindront à cette célébration unique, pour réchauffer le coeur des mères seules, en cette période de confinement. *Demain à 19h à Radio-Canada

ROMAN

Du côté des Laurentides- Tome 2 : L’école du village

La romancière prolifique Louise Tremblay d’Essiambre nous replonge au cœur d’une nouvelle saga où les mêmes personnages de la série Une simple histoire d’amour sont de retour, dont l’héroïne Agnès Lafrance. Cette dernière qui enseignait à l’école du rang 3, quitte son boulot pour s’installer au village de Saint-Clément-des-Laurentides et retarde ses noces avec Fulbert. Ce récit d’époque, qui se déroule au début des années 30 au Québec, nous tient au bout de notre chaise du début jusqu’à la fin. *Sorti le 25 mars

MUSIQUE

Stefie Shock revisite la chanson Juste une p’tite nuite

Pour souligner le triste anniversaire du décès de Dédé Fortin du groupe mythique Les Colocs, le chanteur Stefie Shock revisite sa pièce préférée du groupe Juste une p’tite nuite. En remplaçant les airs d’harmonica de la version originale par de multiples échantillonnages, Stefie Shock livre une version très personnelle de cette chanson d’amour bouleversante. Sur une rythmique ralentie et dansante et grâce à sa voix plus grave, il réussit à nous transporter dans son univers, tout en conservant le côté énergique de la version originale. *Sorti le 8 mai

JEU DE SOCIÉTÉ

Les Aventuriers du Rail

En cette période de confinement, question de passer du temps agréable en famille, l’entreprise Asmodee Canada s’est associée à Anick Pelletier, spécialiste du milieu de l’éducation, afin de vous proposer plusieurs jeux de société, qui stimulent le développement cognitif et émotionnel chez les enfants. Parmi eux se retrouve le grand classique Les Aventuriers du Rail. Le jeu nécessite 2 à 5 joueurs et l’objectif est de traverser par le rail, le plus de villes possibles des États-Unis. Que le meilleur gagne! *Disponible sur lillojeux.ca et amazon.ca – consultez le asmodee-canada.com pour la découverte des autres jeux éducatifs

WEB

Minuit le soir

Dans le volet gratuit des séries télé québécoises, la plateforme ICI.TOU.TV ajoute Minuit, le soir mettant en vedette Claude Legault, Julien Poulin, Louis Champagne et Julie Perreault. Cette production d’ici qui s’est mérité 17 prix Gémeaux, nous transporte dans le milieu obscur des boîtes de nuits, où trois portiers dans un bar branché voient leur univers basculé, lorsqu’une nouvelle propriétaire vient changer les règles. *Disponible dès le 7 mai sur ICI.TOU.TV

MUSIQUE

Umami – Klô Pelgag

En attendant la sortie de son nouvel album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, dont la sortie est prévue en juin prochain, Klô Pelgag lance un nouvel extrait Unami, qui fut d’abord inspiré par le récit classique Le vieil homme et la mer. À travers ses yeux et son univers, l’autrice-compositrice-interprète offre une suite aux aventures de ce vieil homme. La pièce se veut entraînante avec des rythmes de pop et de folk. Le texte aborde des thématiques universelles tout comme l’œuvre d'Ernest Hemingway, comme la mort, la solitude et le temps.*Sorti le 8 mai

GASTRONOMIE

Le restaurant Hà du Vieux-Montréal ré-ouvre pour la livraison

Cette semaine, le restaurant Hà Vieux-Montréal a annoncé leur réouverture, pour livraison ou menu pour emporter. Les gourmands montréalais pourront donc commander les plats typiques vietnamiens, tels que des soupes tonkinoises, une assiette de pad thaï, les rouleaux impériaux ou encore les délicieux morceaux de poulets frits. La livraison est possible via l’application Door Dash. *Ouvert du mercredi au dimanche, à partir de 17 h – 600 rue William, Montréal