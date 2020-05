La proposition de consommateur, une solution pour éviter la faillite

La récession économique qui découle de la pandémie de COVID-19 a placé plusieurs personnes en situation de crise financière. La proposition de consommateur offre la possibilité de payer une partie de ses dettes et d'ainsi éviter la faillite.

La proposition de consommateur est une solution prévue par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité qui permet de négocier une réduction de dettes et d'étaler son paiement sur plusieurs années. Les paiements mensuels sont calculés selon le budget et la situation personnelle de chaque individu.

Il s'agit d'une solution qui gagne en popularité, comme l'a expliqué Guylaine Houle, syndic autorisé en insolvabilité chez Pierre Roy & Associés, lors de son passage hebdomadaire à l’émission Le retour de Mario Dumont, jeudi, sur QUB radio.

«Je ne vous dis pas qu'on dépose 50% de propositions de consommateur, 50% de faillites, mais on y arrive, et on y arrivera sûrement dans un futur rapproché», a souhaité Mme Houle.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Guylaine Houle sur QUB radio:

Un compromis pour éviter la faillite

La proposition de consommateur offre la possibilité de rationaliser les dettes et prévoit un seul paiement pour tous les créanciers, plutôt que plusieurs paiements. Plus besoin d'entrer en communication avec tous les créanciers qui, du coup, cessent leurs appels.

De plus, à partir du moment où une proposition est envisagée et que le syndic se saisit du dossier, les intérêts sur les dettes arrêtent de s'accumuler.

«Même si on aurait à rembourser la totalité de ce qui est dû, les intérêts arrêtent de courir déjà, donc on a une économie importante et aussi psychologique, parce que les gens voient que le montant qui est dû diminue, versus lorsqu'on fait les paiements minimums et qu'on ne voit jamais la fin», a précisé la syndic.

Les avantages

Dans la plupart des cas, la diminution de la dette totale fait partie des avantages considérables de la proposition de consommateur. Contrairement à la faillite, elle a l'avantage de permettre de conserver ses biens.

«Quand on rencontre le consommateur, on fait le bilan et on établit un versement mensuel», a expliqué Guylaine Houle, soulignant qu'en période de pandémie, cette solution constitue une entente basée sur la bonne foi du client.

Par ailleurs, les exceptions en matière de consommateurs sont les mêmes que pour la faillite. Par exemple, les dettes relatives à une infraction ou une contravention demeurent.

Les inconvénients

Mais il faut savoir que la proposition est tout de même inscrite au bureau de crédit, ce qui a pour effet d'entacher le dossier de crédit du débiteur. «Quoique c'est mieux vu que la faillite», a précisé Mme Houle, ajoutant qu'il est «primordial de déclarer toutes les dettes, tous les créanciers, et [que] les cartes de crédit ne sont plus permises».

«Dans la grande majorité de nos dossiers, il n'y a pas d'assemblée de créanciers qui acceptent la proposition de consommateur», a-t-elle ajouté.

Tous les jeudis à 15h30, écoutez la chronique «Votre santé financière» avec Guylaine Houle, syndic autorisé en insolvabilité chez Pierre Roy & Associés, sur QUB radio.