Le crime paie: Michael Flynn est libre

«Totalement injustifiée et purement partisane». Ces mots ne sont pas ceux d’un adversaire démocrate, mais bien ceux du professeur Laurence Tribe de l’Université Harvard. Tribe est un spécialiste du droit constitutionnel, le fondateur de l’American Constitution Society et l’auteur d’un traité de droit constitutionnel qui a fait école.

Tribe, comme beaucoup d’autres avocats et experts, réagissait à la décision du procureur général Barr d’abandonner les poursuites contre l’ancien conseiller en Sécurité nationale Michael Flynn. Pourtant, Flynn a reconnu sa culpabilité à deux reprises. Même le président Trump avait affirmé s’être débarrassé de l’ancien général parce qu’il avait menti au vice-président Pence ainsi qu’au FBI.

Ce qu’il y a de plus étonnant dans l’intervention de William Barr, c’est qu’il déclare maintenant ne pas disposer des preuves nécessaires pour condamner Flynn alors que ces éléments de preuves sont entre les mains des tribunaux et que Flynn lui-même a reconnu les faits.

Ne vous méprenez pas, Michael Flynn n’est pas lié qu’à la seule enquête sur de possibles liens entre la Russie et Donald Trump. Dès le début de son implication dans la campagne 2015, les services de renseignements se sont penchés sur son cas.

Nous assistons présentement à une grossière attaque, une autre, à l’équilibre des pouvoirs et à l’application de la règle de droit. C’est ce que Barr lui-même reconnaissait implicitement quand il a affirmé en riant que : «l’histoire était écrite par les vainqueurs». Il répondait à une question d’un journaliste qui l’interrogeait sur ce que l’histoire retiendrait de son intervention.

Nous nous approchons dangereusement du moment où le président pourra carrément utiliser le département de la Justice pour protéger ses proches et ses amis. L’avocat Bradley P. Moss, qui a représenté des clients lors de poursuites contre les administrations Bush, Obama et Trump a eu des mots très durs: «Let no one tell you crime doesn’t pay when you’re in Donald Trump’s inner circle of friends». Ne laissez personne vous dire que le crime ne paie pas si vous travaillez pour Donald Trump.

Comme le souligne l’ancien inspecteur général du département de la Justice Michael Bromwich, il s’agit assurément d’un jour sombre pour la justice américaine. Ce n’est pas la première fois que je soulève cette problématique. De toutes les controverses qui entourent cette administration, ce qui attire le plus mon attention ce sont ses attaques répétées contre les fondements du système.

Nous oublions trop souvent à quel point nos régimes démocratiques reposent sur la bonne volonté et la décence. La présidence Trump nous rappelle régulièrement à quel point il en faut peu pour passer d’une démocratie digne de ce nom à une république de bananes.

Avant de retrouver sa liberté et de ne plus jamais être inquiété par ce dossier, Michael Flynn doit cependant encore attendre un dernier avis. Si le procureur général intervient en sa faveur, la demande de William Barr doit cependant être validée par le juge responsable du procès. Les yeux sont donc maintenant tournés vers Emmet G. Sullivan.

Le juge Sullivan, nommé par Bill Clinton, dispose d’une certaine marge de manœuvre. C’est à lui que revient la décision d’écarter définitivement l’histoire ou de permettre qu’on relance les accusations éventuellement. Le délai de prescription est de cinq ans. Important? Oui, surtout si les démocrates reprennent le contrôle de la Maison-Blanche en novembre.