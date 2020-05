Le printemps du coronavirus met Poutine et ses ambitions à l’épreuve

Le printemps 2020 en Russie devait être celui d’un seul homme: Vladimir Poutine. Mais le nouveau coronavirus est passé par là.

Le président russe avait tout prévu: un plébiscite en avril pour cimenter son pouvoir, un grand défilé militaire le 9 mai devant un parterre de dirigeants étrangers pour vanter la puissance retrouvée de son pays et un nouveau Premier ministre pour relancer une économie atone à coups de centaines de milliards de roubles d’investissements.

La pandémie a tout changé. Le «vote populaire» pour entériner la réforme constitutionnelle ouvrant la voie à son maintien au pouvoir jusqu’en 2036 a été reporté sine die, tout comme les commémorations grandioses prévues samedi pour marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale.

L’économie devrait elle se contracter en 2020 de jusqu’à 6%, et selon le baromètre de l’institut indépendant Levada, Vladimir Poutine a perdu 10 points de popularité depuis janvier, dont 4 entre mars et avril, pour tomber à 59%.

Le crise épidémiologique a aussi frappé au coeur de l’État: le nouveau chef du gouvernement, Mikhaïl Michoustine, nommé en janvier pour donner un coup de fouet aux réformes économiques, est hospitalisé depuis le 30 avril.

Pour l’experte Tatiana Stanovaïa, du centre de réflexion R. Politik, Vladimir Poutine fait face à la crise la plus profonde de ses 20 ans de pouvoir: «Pour lui, c’est une nouvelle expérience».

«Cette crise survient au moment de la réforme constitutionnelle, alors qu’il commençait à réorganiser le régime» encore plus en sa faveur, ajoute-t-elle, «un coup puissant a été porté à tous ses plans».

Selon Andreï Kolesnikov, du centre Carnegie, se remettre de l’annulation du vote et du défilé pourrait être «difficile», car lorsqu’il aura lieu, le référendum risque «d’irriter plutôt que de mobiliser dans ce contexte» de crise.

Vladimir Poutine a cependant déjà surmonté bien des crises économiques, des guerres et des vagues d’attentats, devenant dans l’imaginaire collectif l’homme qui a redonné sa fierté et sa grandeur à la Russie.

Dans le contexte du coronavirus, il a lui-même mis en avant mercredi les succès russes sur le plan sanitaire, estimant que la Russie était devenu un modèle avec son dépistage massif et sa mortalité faible notamment.

«La pratique a montré que nous avions raison. Beaucoup de pays étrangers ont suivi le chemin que nous avons tracé, avec la même réussite», a-t-il proclamé.

Frustration économique

Reste que son grand défi à venir sera l’économie. Car avant même la pandémie, celle-ci ne s’illustrait pas par son dynamisme.

Une récession lourde est attendue, minant encore les revenus des Russes, déjà en berne depuis 2014 du fait notamment aux sanctions occidentales imposées suite à la crise ukrainienne.

Depuis fin mars et le début du confinement, les PME luttent pour survivre et des millions de Russes se retrouvent sans salaires, malgré les promesse des autorités de soutenir entreprises et salariés.

Selon Andreï Kolesnikov, la frustration économique des Russes pourrait finir par se retourner contre leur président qui pourrait «concentrer personnellement la désapprobation».

Igor Nikolaïev, directeur de l’Institut d’analyse stratégique de FBK Grant Thornton, relève que la Russie dispose encore de réserves suffisantes pour faire face à un an et demi de crise, grâce à son Fonds souverain fort de 150 milliards de dollars.

Mais si elle dure plus longtemps, les autorités risquent de vaciller. Or pour Moscou, un gros problème est qu’une reprise rapide est improbable, le pays restant très dépendant des hydrocarbures, dont les prix sont au plus bas.

D’autre part, «la population était mal préparée: 60% des Russes n’ont pas d’épargne et les revenus réels ont diminué de 7,5% sur l’année», relève M. Nikolaïev.

L’analyste Tatiana Stanovaïa juge aussi que «beaucoup de gens sont dans une situation désespérée».

Poutine ne «voit pas les vrais problèmes» et dès l’automne «une explosion de protestations» est à prévoir, estime-t-elle.