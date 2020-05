Leipsic largué par les Capitals pour ses propos sur Instagram

Les Capitals de Washington ont placé le nom de Brendan Leipsic au ballotage, vendredi, dans l’intention de mettre fin à leur association avec l’attaquant.

Cette décision survient deux jours après que l’athlète de 25 ans se soit retrouvé au centre d’une controverse impliquant des discussions privées sur Instagram.

Mercredi, des captures d’écran de cette conversation ont été rendues publiques et on pouvait voir Leipsic y tenir des propos désobligeants sur plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), dont ses coéquipiers Nic Dowd et Garnet Hathaway. Il a également émis plusieurs commentaires misogynes à l’endroit de femmes enceintes qui ont publié des photos sur les réseaux sociaux.

«Le compte Instagram d’un ami a été piraté et une personne a fait circuler des images d’une conversation privée de laquelle je faisais partie, avait indiqué Leipsic sur Twitter. Je reconnais complètement que mes commentaires étaient inappropriés et offensifs et je voudrais sincèrement m’excuser à tous pour mes actions. Je m’engage à apprendre de cette histoire pour devenir une meilleure personne.»

La LNH et les Capitals avaient également réagi en condamnant les propos.

En 2019-2020, Leipsic jouait sa première campagne avec les «Caps», lui qui avait été embauché comme joueur autonome l’été précédent. Il a amassé trois buts et huit mentions d’aide pour 11 points en 61 parties.

Repêché par les Predators de Nashville en troisième ronde (89e au total) lors de l’encan de 2012, le natif de Winnipeg a aussi porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto, des Golden Knights de Vegas, des Canucks de Vancouver et des Kings de Los Angeles.