Levée des contrôles: divergences chez les élus du Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI – Les points de contrôle seront levés dans 10 jours aux limites de la région du Bas-Saint-Laurent. Le déconfinement ne fait toutefois pas l’unanimité chez les élus de la région.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, est l’un de ceux qui s’en remettent à la décision du gouvernement provincial et des autorités de la Santé publique. Tout en étant préoccupé par la santé de ses citoyens, des considérations économiques le poussent à croire que le déconfinement doit aller de l’avant. En effet, la moitié des 1,3 milliard $ générés annuellement par l’économie rimouskoise provient des visiteurs. Selon le maire Parent, Rimouski ne peut se permettre de perdre ces revenus.

Il maintient que la Santé publique suivra de près la réouverture des régions, et refuse d’adopter une attitude de fermeture face au reste du Québec.

«Vouloir s’isoler des zones chaudes n’envoie pas un message de solidarité selon moi. Ça envoie plutôt le message qu’on est intéressé à vous avoir sur notre territoire seulement lorsque tout va bien. Ce n’est pas le message que je veux que les gens retiennent de la Ville de Rimouski», a affirmé Marc Parent.

Inquiétudes à Matane

Du côté du maire de Matane, on sent un peu plus de réserve. Jérôme Landry refuse de donner son opinion personnelle, mais il dit être à l’écoute de ses citoyens qui ont des inquiétudes face à la réouverture de la région.

En même temps, il affirme être conscient du coût économique du confinement pour les commerces et entreprises de sa ville.

«Il faut vraiment trouver une façon de créer un consensus. Mais c’est nuancé tout dépendant des territoires, on a des problématiques qui sont différentes. Il faut être vraiment capables de bien saisir les enjeux dans chacune des huit MRC du territoire et avoir un message qui soit clair. On est très chanceux d’avoir si peu de cas au Bas-Saint-Laurent, alors on veut vraiment s’assurer qu’il n’y a pas de nouveaux foyers d’infection», a expliqué Jérôme Landry.

Bien que la levée des contrôles pour le Bas-Saint-Laurent soit toujours prévue le 18 mai, Québec pourrait revenir sur sa décision si la situation change.