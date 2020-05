MLB : un repêchage à cinq rondes plutôt que 40

En raison de la pandémie de la COVID-19, le repêchage de la MLB de 2020 ne comptera que cinq rondes alors qu’on en dénombre 40 en temps normal.

S’appuyant sur des sources non dévoilées, le réseau ESPN a rapporté la nouvelle, vendredi. Ce changement pourrait causer du tort aux espoirs du baseball québécois, qui sont généralement sélectionnés tardivement lors des repêchages, avec exceptions.

On rapporte toutefois que les équipes du baseball majeur auront l’occasion d’offrir des contrats d’un montant maximal de 20 000 $ à tous les joueurs dont le nom n’a pas été prononcé au cours de la séance.

Une option à 10 rondes aurait été dans les plans, mais un accord n’a pu être conclu entre les différentes parties. Selon le journaliste Jeff Passan, d’ESPN, le personnel des équipes aurait voulu plus de rondes puisque même l’impact d’un joueur sélectionné tard peut être significatif, alors que quelques propriétaires auraient demandé que le repêchage soit le plus court possible.

La date du 10 juin a été avancée pour la tenue de l’encan, qui devrait être virtuel, mais rien n’a encore été confirmé. Les Tigres de Detroit détiennent la première sélection de ce repêchage.