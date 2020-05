Oui, j’enverrai mes enfants à l’école...

On comprendra que cette décision est bien personnelle, chaque parent devant soupeser nombre de considérations afin de se faire une tête.

Aussi, ce texte n’a pas pour objet de critiquer ceux qui décident de ne pas envoyer leurs enfants à l’école. Il s’agit simplement d’ajouter un peu de nuances dans un concert de critiques concernant la décision du gouvernement de déconfiner, un tout petit peu le Québec.

Et surtout, cette décision de permettre un modeste retour en classe.

Il est grand le Québec

Parlant de nuances, je lis beaucoup de critiques concernant la décision de rouvrir un peu les écoles et les services de garde en fonction de la situation à Montréal et dans la grande couronne de la métropole.

Personne n’est insensible à ce qui se passe à Montréal et dans ses environs. On lit avec stupeur, et empathie, à propos de ces CHSLD où les récits ont des airs d’apocalypse. J’exagère à peine. Ce qui s’est passé à Herron dans l’ouest de la métropole donne froid dans le dos.

En même temps, au quotidien, quand on est à Rimouski, à Baie-Comeau ou à Montebello par exemple, on constate à quel point il y a deux mondes, deux réalités distinctes au Québec en ce moment.

Il y a la déroute à Montréal et il y a une situation beaucoup plus stable autour. Loin autour. Les parents qui auront à décider d’envoyer leurs enfants à l’école auront une perspective bien différente de la chose selon qu’ils soient dans Rosemont Petite-Patrie ou à Rimouski, c’est l’évidence.

Voilà pourquoi, à mon humble avis, il est impératif de nuancer la décision du déconfinement et du retour à l’école en fonction des réalités différentes qui existent au Québec.

Le pour et le contre...

Vu de la MRC Papineau, où il n’y a pas eu 40 cas déclarés de la Covid-19 depuis le début de la pandémie, les paramètres de la décision du retour à l’école sont différents de là où le coronavirus frappe avec virulence.

Certes, le risque existe toujours qu’une éclosion nous atteigne, mais pour le moment, ici, c’est le calme plat.

Il y a bien eu une petite éclosion au CHSLD de Saint-André-Avellin, mais celle-ci a été traitée de manière exemplaire par les autorités. Car oui, à travers les histoires d’horreur, notre système de santé produit des réussites.

Ainsi, quand on a annoncé le retour en classe, cela n’a pas suscité chez nous de grandes craintes ou un sentiment d’insécurité très prononcé. Le CISSSO fait un travail intéressant de recension des cas sur le territoire de l’Outaouais et décline l’information détaillée en fonction des municipalités sur le territoire.

Cela nous aide à mieux comprendre comment ça se passe chez nous.

On comprendra dès lors que ce n’est pas la crainte du virus qui a dicté notre décision, mais plutôt l’effet que le confinement peut avoir chez nos enfants.

Et disons-le, entre les risques (relatifs dans notre région) d’une salle de classe modifiée et adaptée à la pandémie et ce trop long hiatus de près de six mois sans école, il nous apparait plus logique de profiter des semaines qui restent pour que nos enfants revoient leurs enseignantes, leurs collègues de classe, et l’environnement scolaire en lui-même.

Aussi, on doit saluer le travail exemplaire des enseignantes. Celles-ci ont gardé le contact avec leurs élèves et au moment où on amorce ce retour en classe facultatif, ce contact s’est accru.

Je félicite ces enseignants, ces enseignantes qui ont organisé des rencontres virtuelles de groupe, qui ont répondu à chaque question des enfants, à leurs inquiétudes, qui ont pris le temps de le faire en direct de l’environnement de la classe pour bien expliquer comment celle-ci sera différente, tout ça pour éviter que ce soit un choc en arrivant.

Toujours en s’assurant que l’élève qui demeurera à la maison sache que l’enseignante s’occupera aussi d’elle, de lui. Pour ne pas stigmatiser ni les parents qui envoient les enfants à l’école, ni ceux qui préfèrent attendre.

Ce dévouement aide; il est précieux. Tout n’est pas parfait, mais ce dévouement des enseignants je l’ai constaté chez nous, et beaucoup ailleurs aussi.

Si différent en septembre?

Bien sûr, j’ai lu maints avis de spécialistes, d’intervenants du milieu de la santé, de l’éducation, d’épidémiologistes réputés, de vulgarisateurs utiles (comme le docteur Karl Weiss ou sa collègue, la docteure Caroline Quach)... mais en fin de compte, comme nous ne connaissons pas tout de ce virus, comme cette connaissance est en cours de construction, cette décision relève aussi de l’instinct des parents.

Les scientifiques ne s’entendent pas sur le déconfinement, sur certains aspects du traitement, sur la façon dont se propage le virus, sur le moment et l’efficacité du virus à venir. Rien de surprenant là, on partait d’une page blanche il y a quelques mois.

Un médecin de mon entourage avec qui j’ai eu le loisir de discuter de tout ça m’avouait candidement que la situation risque d’être assez semblable en septembre prochain.

Ce virus prend des airs de Tanguy, on dirait qu’il veut s’installer longtemps. Pour le moment, la situation est sous contrôle ici; il n’y a pas d’explosion de cas, le système de santé n’est pas débordé, nous avons été tenus au fait de comment l’école serait adaptée à la nouvelle réalité et les enseignantes se sont assurées de bien informer et conscientiser nos enfants.

Voilà pourquoi nous sommes bien à l’aise de renvoyer nos enfants à l’école. Nous n’avons pas l’impression d’en faire des cobayes. Nous savons qu’il nous sera possible de les garder ici illico si nous changeons d’idée.

En remerciant le personnel scolaire qui s’est investi dans ce retour en classe sans juger de la décision des uns et des autres.