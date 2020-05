Plus de cas de COVID-19 qu'on ne le pense à Montréal?

Sans impliquer que la situation soit hors de contrôle, un expert qualifie le dossier montréalais de «certainement intense» quant à la propagation du nouveau coronavirus.

Selon le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal, il serait judicieux de mettre en pratique dès que possible plusieurs mesures de prévention de la transmission, dont le port du masque en public comme cela se voit déjà dans d'autres pays.

«Il y a le lavage des mains, bien sûr, mais le lavage des mains seul ne fera pas grand-chose, a expliqué le professeur de l’Université de Montréal en entrevue à TVA Nouvelles, vendredi. Il faut que les gens portent des masques et c’est pour ça que dans les transports en commun, le port du masque, à mon sens, doit être encouragé pour diminuer la transmission du virus par les gens asymptomatiques.»

«Il ne faut pas être dogmatiques. Il faut s’adapter aux changements et aux nouveautés qu’on apprend continuellement sur ce virus. Une mesure, il n’y en a pas une seule qui est bonne et efficace; c’est un ensemble de mesures», a complété le Dr Weiss.

Nombre de cas à revoir à la hausse à Montréal

Le spécialiste estime qu’il y a plus de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 que les 500 recensés par l’entremise du dépistage.

«On a plusieurs éclosions en parallèle, a décrit le Dr Weiss au sujet de Montréal. On a d’abord les CHSLD et les soins chroniques. Puis, si vous regardez l’île, Montréal est vraiment divisée en deux. Il y a l’est et le nord où le nombre de cas dans la communauté est élevé, mais vous avez l’ouest qui est moins touché de façon générale. Il y a aussi des hôpitaux qui, pour toutes sortes de raisons, ont été sévèrement affectés.»

«Tout ça mis ensemble fait que Montréal est entre guillemets une zone chaude, certainement une des plus chaudes au Canada», a-t-il résumé.

Le Dr Horacio Arruda, directeur de la Santé publique du Québec, a annoncé vendredi le déploiement d'une stratégie de dépistage massif dans la grande région métropolitaine dans le but d'endiguer l’épidémie. D’après le Dr Weiss, la lutte contre le nouveau coronavirus ne sera pas couronnée de succès que si on met les livres à jour...

«Il y a beaucoup de nerfs de la guerre. [...] Ce n’est pas juste le dépistage, c’est aussi ce qu’on fait avec le dépistage, c’est-à-dire qu’une fois que vous avez dépisté les gens, il faut avoir les moyens d’aller faire les enquêtes épidémiologiques pour savoir quels ont été les contacts de ces gens-là et comment on doit les isoler», a dit le microbiologiste.

«Toutes ces mesures doivent être mises en place pour contenir le nombre de nouveaux cas avec, bien sûr, la collaboration de la population. On peut mettre tout ce qu’on veut en place, si les gens ne collaborent pas, ce n’est pas très aidant.»

Ainsi, tandis qu’on souhaite qu’un vaccin efficace soit disponible d’ici les 12 ou 18 prochains mois, il vaut mieux continuer un effort collectif de protection dans le métro, les autobus et d’autres zones publiques, d’après l’expert.