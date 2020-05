Regain d’achalandage dans les urgences de Québec

Délaissées en début de crise, les urgences de Québec voient leur taux d’occupation grimper à nouveau, certaines dépassant même le point de saturation.

Les civières de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus étaient occupées à 111% hier après-midi, alors que celles de Saint-François-d’Assise grimpaient à 88%. Au CHUL, le taux d’occupation se situait à 74%.

Comme dans la plupart des hôpitaux au Québec, les urgences de la Capitale-Nationale ont connu une baisse significative de leur achalandage à l’annonce des mesures mises en place face au coronavirus, en mars. « Pendant les semaines les plus basses, on est descendu à près de 60% d’occupation », avance Danielle Goulet, directrice des soins critiques au CHU de Québec.

Taux à la hausse

Cette donnée est récemment revenue à la hausse, notamment en raison du début du déconfinement, analyse Mme Goulet. « Les gens recommencent à sortir. L’Enfant-Jésus est un centre de traumatologie, donc on a des gens qui bougent plus et qui ont plus de raisons de consulter », dit-elle.

La situation est toutefois loin d’être hors de contrôle. « On revient à un taux plus régulier. Mais on n’a pas repris notre fréquentation habituelle dans les urgences », expose Mme Goulet, qui précise qu’en temps normal, les cinq urgences traitent environ 3000 visites par semaine, alors qu’au cours des dernières semaines, on parle davantage de 2500 cas.

Même scénario ailleurs

Même son de cloche à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, dont la moyenne de visites par jour est passée de 46 personnes, à la fin mars, contre 59, au début mai. Sur la même période, le taux d’occupation moyen des civières a bondi de 66,1% à 87,6%.

Au CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 288 personnes se présentaient généralement dans les six urgences du réseau à la mi-avril. Cette semaine, ce nombre a grimpé à 334. On ne dénote toutefois aucun débordement dans les hôpitaux de ce secteur.

Aussi à Montréal

La tendance est aussi à la hausse du côté de Montréal. En début de confinement, 1000 patients se présentaient aux urgences chaque jour dans la région, contre 1500 aujourd’hui, avance le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Très loin cependant de la moyenne de 2500 inscriptions qui prévalaient en moyenne.

Hier, six hôpitaux montréalais présentaient d’ailleurs un taux d’occupation proche ou supérieur à 100 %. Pour le Dr Boucher, cette situation est due principalement aux patients atteints de la COVID qui ont obtenu leur congé de l’hôpital, mais qui ne peuvent retourner chez eux ou en CHSLD étant donné la crise actuelle. « Ça fait trois semaines que ça s’accumule », dit-il.

Autant le Dr. Boucher que le CHU de Québec incitaient d’ailleurs les citoyens à venir consulter si les besoins se font sentir. « On est équipé pour prendre les patients en charge. Ce n’est pas un bon réflexe de ne pas venir consulter parce qu’on a peur de la COVID », plaide Danielle Goulet.