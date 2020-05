Reprise des activités: le soccer va changer

En attendant que le gouvernement du Québec dévoile sa stratégie pour le retour des sports dans les prochaines semaines, les fédérations sportives préparent leurs plans.

Du côté de Soccer Québec, on a élaboré un plan, mais celui-ci est appelé à changer en cours de route.

« Il reste encore des impondérables et des questions qui sont sans réponses. On peut se parler aujourd’hui et dans 48 heures la situation va avoir évolué », souligne d’entrée de jeu le directeur général de la fédération, Mathieu Chamberland.

« On parle de phases de retour. On finit de travailler sur la phase un et on va aller chercher des retours du côté de Sports Québec. On suit ça de près parce que c’est un plan évolutif. »

Nouvelles habitudes

Bien avant de penser à disputer des matchs, il va falloir implanter de nouvelles habitudes sur les terrains québécois.

« Notre phase un implique de respecter la distanciation physique. On va aussi restreindre la grosseur des groupes. Des bénévoles seront sur place pour s’assurer de la désinfection et du respect. »

Mais il faut comprendre que d’imposer des principes de distanciation physique dans un sport comme le soccer, ce n’est pas une mince affaire.

« Ça demeure un sport collectif, un sport physique et un sport de position. L’important est de démontrer qu’on peut le pratiquer sans risque dans la première phase. »

Il est donc difficile d’implanter un échéancier sur le retour aux matchs puisque le programme est appelé à changer. De plus, il va falloir penser à différents calendriers selon les différentes régions du Québec.

« La beauté du soccer, c’est qu’il y a une fédération, mais il y a aussi 18 associations régionales qui peuvent s’adapter à leurs besoins. »

Ainsi, la grande région de Montréal devra faire preuve de patience et c’est loin d’être un détail négligeable pour Soccer Québec.

« Le Grand Montréal compte pour 70 % de notre membership », note Mathieu Chamberland.

Étape par étape

Chamberland ne veut donc pas se commettre en dévoilant des plans qui ne se matérialiseront peut-être pas.

« On va déterminer au fur et à mesure le nombre de phases dont on aura besoin pour arriver à disputer des matchs. »

Alors le jeu en équipe, ce n’est pas pour tout de suite. Il va falloir laisser de côté le soccer comme on le connaissait antérieurement.

« Une fois qu’on aura respecté la distanciation, est-ce qu’on pourra faire de l’opposition à un contre un, ensuite à deux contre deux et à trois contre trois ? »

Si on cherche du positif, les jeunes joueurs et joueuses vont possiblement sortir grandis de cette expérience unique.

« Les jeunes peuvent en bénéficier et il faut comprendre que dans la première phase, il n’y aura pas de match, mais les activités peuvent être compétitives, amusantes et ludiques. »