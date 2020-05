Reprise imminente des chantiers routiers au Québec

QUÉBEC | À compter de lundi, le ministère des Transports relancera progressivement les 1300 chantiers routiers prévus cette année dans la province.

Cette reprise graduelle, qui sera encadrée par les mesures de santé publique et par les recommandations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), permettra également au gouvernement Legault de poursuivre ses engagements dans les secteurs maritime, ferroviaire et aéroportuaire.

En mars dernier, un investissement de 5,4 milliards $ avait été annoncé par le ministère du Transport pour la réalisation de travaux dans différents secteurs, partout dans la province, d’ici 2022.

«Je souhaite un bon retour à tous nos travailleurs et travailleuses sur les chantiers partout au Québec. Je suis convaincu que les automobilistes feront preuve de prudence et respecteront les consignes liées aux chantiers», a déclaré le ministre des Transports, François Bonnardel, vendredi, par communiqué.

