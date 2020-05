Un enfant de 5 ans mort à New York d’une maladie inflammatoire probablement liée à la COVID-19

NEW YORK | Un enfant de cinq ans est mort dans l’État de New York d’une maladie inflammatoire aux symptômes proches de la maladie de Kawasaki, probablement liée à la COVID-19, a indiqué vendredi le gouverneur de l’État de New York.

Il y a désormais 73 cas recensés de tels symptômes chez des enfants dans cet État, où l’épidémie recule, a-t-il précisé.

Depuis deux semaines, plusieurs pays ont signalé des cas d’enfants touchés par ces symptômes proches d’une affection rare, la maladie de Kawasaki. Le lien avec la COVID-19 n’est pas formellement établi, mais les scientifiques le jugent probable.

Plus de détails suivront.