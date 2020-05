Voici les cinq problèmes les plus fréquents chez les utilisateurs de Windows

Nous avons demandé à deux consultants en informatique quels étaient les cinq problèmes les plus fréquemment rencontrés chez les utilisateurs d’ordinateurs macOS et chez ceux sur Windows. Aujourd’hui, voici les cinq principaux problèmes qui ont nécessité un dépannage sur Windows.

Cette question a été posée à l’expert des systèmes Windows, Elias Abi Antoun de l’équipe Jolois ( www.jolois.com , elias@jolois.com) qui, de son côté, dépanne, répare, corrige et installe du matériel Windows de Microsoft pour ses clients.

1. Le mode tablette des ordinateurs portatifs hybrides

Microsoft

«En activant le mode tablette, les utilisateurs n’arrivent pas avoir le menu normal de Windows.»

Tapez ou cliquez sur l'icône du centre des notifications en bas à droite sur la fenêtre et sélectionnez ou fermez le mode tablette pour basculer.

Dans le mode tablette, les applications sont exécutées en plein écran et la barre des tâches aura un bouton de retour. Toute l'interface est légèrement agrandie et le menu de démarrage sera également en plein écran.

À propos de la barre des tâches, celle-ci est disponible lorsque «le PC est en mode tablette, mais vous pouvez la masquer si vous le souhaitez. Sélectionnez le bouton Démarrer , Paramètres > Système > Mode tablette, puis activez Masquer automatiquement la barre des tâches en mode tablette. Pour voir la barre des tâches masquée, effectuez un mouvement de balayage vers le haut ou déplacez le pointeur de souris jusqu’au bas de l’écran. D’autres instructions utiles sont détaillées sur cette page d’aide de Microsoft».

2. Le mode Avion

Microsoft

«Par erreur, les utilisateurs activent le mode Avion et ne peuvent plus naviguer sur Internet !»

Sur un iPad ou iPhone d’Apple, le mode Avion ne coupe que le réseau cellulaire. Mais sur Windows, le mode Avion coupe tout ! Lisez ce que dit Microsoft : «le mode Avion vous permet de désactiver rapidement toutes les communications sans fil sur votre PC. Les communications sans fil incluent le Wi-Fi, le réseau cellulaire, le Bluetooth, le GPS et la communication en champ proche (NFC - Near Field Communication).

«Pour activer ou désactiver le mode Avion, sélectionnez l’icône Réseau dans la barre des tâches, puis Mode Avion.»

Vous pouvez également accéder aux réglages de cette fonction en allant dans les Réglages > Réseau et Internet > mode Avion.

3. Les sites frauduleux

«Quand les utilisateurs vont sur Internet et reçoivent un avertissement comme quoi leur ordinateur est infecté, ils téléchargent alors l’application proposée censée résoudre le problème, mais qui, dans les faits, est un logiciel malveillant ou maliciel qui prend le contrôle de leur ordinateur», selon Elias Abi Antoun.

Quand on débute en informatique, il n’est pas rare de tomber sur les sites douteux qui parviennent malgré tout à apparaître dans les résultats sur les moteurs de recherche. Le manque de repères et d’expérience nous fait essayer un peu n’importe quoi.

Sauf exception, évitez tout ce qui est gratuit et les services dont vous n’avez pas besoin. Avant d’installer quoi que ce soit, prenez le temps de vérifier, de comparer et, surtout, n’hésitez pas à demander conseil à quelqu’un qui s’y connaît.

Un bon moyen consiste à «blinder» vos navigateurs Web contre les logiciels publicitaires et les publicités invasives en général.

Installer des modules qui feront le ménage tout en accélérant l’affichage de vos pages est un excellent moyen de naviguer sur le Web.

Ces modules ou extensions varient d’un navigateur à l’autre. Prenons Bing comme exemple ici, sur Windows, vous pouvez installer l’excellent uBlock Origin. Ou encore Ghostery.

Quelques-uns des mouchards ou pisteurs détectés par Ghostery sur un site comme techcrunch.

Si offert sur vos navigateurs, cherchez également l’extension Facebook Container pour isoler votre activité Facebook du reste de votre activité Web. Allez sur cette page de PCMag pour trouver d’autres extensions de sécurité pour Firefox ou celle-ci pour Opera.

Enfin, n’utilisez que des navigateurs modernes (Firefox, Opera) et larguez les plus vétustes comme Internet Explorer et les navigateurs-espions comme Chrome.

4. Les mises à jour de Windows

«Les utilisateurs n’installent pas les mises à jour. Windows n’est plus aussi sécuritaire.»

Pour maintenir la sécurité de son système d’exploitation, il faut toujours installer les mises à jour, idéalement dans un moment où vous n’avez pas besoin de votre ordinateur.

Mais...

Cela dit, il est quand même bon d’attendre un peu, une semaine ou deux, avant de l’installer, le temps de vérifier que la mise à jour ne cause pas de problèmes. Comme celle d’Octobre 2018, également appelée «version 1809» où des utilisateurs ont vu disparaître leurs dossiers personnels, des photos ou des problèmes avec les archives zip et des pilotes d’affichage incompatibles.

5. Clavier AZERTY de France au lieu de Français Canadien QWERTY

«Quand les gens achètent un ordinateur neuf et choisissent la langue par défaut en français, ils le font sans sélectionner le pays ou la langue du clavier, et se retrouvent avec un clavier AZERTY. Autre cas similaire, l’utilisateur ajoute le clavier français AZERTY et nous contacte parce qu’il n’arrive plus à rentrer son mot de passe administrateur.»

Téléphone intelligent, tablettes, ordinateurs, il faut marier le clavier virtuel (celui du système) avec le clavier physique. À la toute première installation d’un système, on choisit donc le pays, la langue et le clavier «canadien-français».

Ici, en Amérique du Nord, nous utilisons des claviers QWERTY (soit les six premières touches en haut à gauche), en France et ailleurs dans la francophonie, ce sont des claviers AZERTY.

Même si notre marché est tout petit en comparaison, nous pouvons commander des claviers physiques QWERTY avec les touches accentuées. Et même si ces dernières n’apparaissent pas sur les claviers QWERTY standards, elles y sont du moment que Français-Canada est sélectionné dans les paramètres système.

Cette page du soutien Windows 10 décrit comment changer de clavier système s’il y en a plus d’un, en ajouter un, comment modifier la langue d’affichage et installer un module linguistique. Et inversement comment les supprimer.

N’oubliez pas que changer de clavier peut vous compliquer la vie chaque fois qu’il faut entrer un mot de passe.

Et pourquoi pas un sixième...

6. Antivirus payant ou préinstallé ?

«Un ami me dit d'installer l’antivirus AVG sur Windows 10»

Pourtant, Windows 10 est livré avec l’antivirus Windows Defender, un système de sécurité très complet qui évite le recours à un service tiers payant ou gratuit. Épargnez et évitez des applications actives redondantes.

Merci à l’équipe Jolois pour leur aide et leur expérience sur Mac et sur Windows.