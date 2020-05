LEMAY, Jean-Claude



1934 - 2020

À Montréal, le 2 mai 2020, est décédé à l'âge de 85 ans, M. Jean-Claude Lemay, conjoint de Mme Claudette Martin.



Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Sylvain, sa belle-fille Linda (Luc) et son beau-fils Robert (Bonnie), ses petits-enfants, Eric (Stéphanie), Chad, Tania et Ludovic (Jaimie), ses arrière-petits-enfants, Alysia et Jacob. Il laisse également dans le deuil son frère Marcel, sa belle-soeur Marielle ainsi que de nombreux neveux et nièces et parents et amis.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.



En raison des circonstances actuelles exceptionnelles et des impératifs qui prévalent, la célébration se tiendra à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.