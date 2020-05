LAQUERRE, Lise (née Léonard)



Au CHSLD René-Lévesque de Longueuil, le 21 avril 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lise Laquerre (née Léonard), victime de la COVID-19. Elle était la fille de feu M. Alfred Léonard et de feu Mme Rose-Anna Paquin de Montréal.Elle laisse dans le deuil son mari Jean-Guy Laquerre, ses enfants Nathalie et Stéphane, sa petite-fille Audrey, sa belle-soeur Louise (Serge), ses beaux-frères André (Carole) et Yves (Christiane) ainsi que ses neveux et nièces. Elle laisse également de nombreux ami(e)s avec qui elle a partagé d'agréables moments.Comme on ne peut lui rendre hommage présentement, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par vos dons à la Société Alzheimer Rive-Sud… N'oubliez-pas!