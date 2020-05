BELLEROSE (née Lamarche)

Thérèse



À Montréal, le 2 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Thérèse Lamarche, épouse de feu André Bellerose.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Monique), Murielle (Richard), Réjean (Lucette), Alain (Louise), Claude (Sylvie), Josée (Daniel), Nathalie (François) et Stéphane (Lise), ses petits-enfants Marc-André, Stéphanie, Véronique, Christian, Caroline, Sébastien, Gabriel, Éric, Jean-Philippe, Joannie, Jessica, Marianne, Roxane, Karine, Marc-Olivier, Audrey, Benoît, Valérie, Antoine, Anaïs et Williame. Elle laisse également plusieurs arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.En raison de la situation actuelle au Québec, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.