ROBERT, Gilles



À sa résidence de Saint-Hubert, le 4 mai 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Gilles Robert, époux de Mme Lise Bouchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sophie, Pascal (Lisa) et Sébastien (Isabelle) ainsi que ses petits-enfants Gabrielle, Charlotte, Marc-Olivier et Charles-Étienne.Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Dans le contexte actuel de pandémie, il n'y aura pas de service funéraire ou religieux. Un hommage commémoratif en toute intimité lui sera rendu à une date ultérieure.