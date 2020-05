ROGER, Fernand



À Laval, le 29 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Fernand Roger, époux de Mme Raymonde Aubin, tous deux originaires de Saint-Antoine-de-Tilly.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Carole Charbonneau), Brigitte et Jocelyne (Robert Costa); ses sept petits-enfants et deux arrière-petits-fils; son frère Marcel, ses soeurs Carmen (feu Fernand Moreau) et Thérèse (feu André Drolet); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Aubin : Pierrette (feu Rosaire Lafleur), Léandre (Lise Gingras), Ghislaine (Léo Dagenais), feu Henri-Paul (feu Denyse St-Michel); ses cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis et collègues d'Hydro-Québec.La famille tient à remercier les différents organismes qui ont eu à coeur le bien-être de Fernand au cours des dernières années.En raison des circonstances actuelles de la pandémie, les funérailles seront célébrées dans la plus stricte intimité.Un don à sa mémoire à une oeuvre caritative de votre choix serait apprécié.