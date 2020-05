CHARBONNEAU, Marie-Claire



En présence de ses proches, à Terrebonne, le 28 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Marie-Claire Charbonneau à la suite d'une maladie pulmonaire obstructive chronique.Elle est la fille aînée de feu Gérard Charbonneau et de feu Lucienne Therrien.Elle laisse dans le deuil ses soeurs: Thérèse, Rita (René Delisle) Colette (Normand Daoust) et ses frères: François, André (Denise Gauvin), Rosaire (feu Jacquelyne Patenaude), Jean-Marc (Michelle Landry), Marcel et Jean-Pierre (Christiane Lemelin) ainsi que de nombreux neveux et nièces et leurs enfants, plusieurs cousins et cousines ainsi que plusieurs amis et amies qui ont eu le bonheur de partager sa vie.La famille tient à remercier les membres du personnel du CISSS de Lanaudière, de l'Hôpital juif de Montréal, du Centre Hospitalier Pierre Legardeur et du CLSC Lamater pour les soins attentionnés qu'ils lui ont prodigués.En raison de la pandémie de la COVID-19, les rituels funéraires auront lieu ultérieurement en toute intimité.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Sud de Lanaudière, via le site web:https://activites.effetpapillon.ca/faire-un-donou par téléphone:450-654-7525 poste 21115