BEAUDRY, Laurier



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. Laurier Beaudry, survenu le 3 mai 2020, à l'âge de 96 ans. Il s'est éteint paisiblement et entouré d'amour à son domicile. Il était l'époux de feu Lucienne Tremblay.Il laisse dans le deuil ses enfants : Andrée (Pierre Dubé), Diane (Richard Deraspe), André "Titi" (Maria Martinez) et Marie-Claude (Mario David), ses 6 petits-enfants, ses 11 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit-enfant.Étant donné les circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure afin de lui rendre un dernier hommage.