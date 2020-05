Band, Pierre



C'est avec le coeur lourd que nous vous annonçons le départ subit du Docteur Pierre Band, décédé le dimanche 26 avril à Saint-Lambert. Jusqu'à ses dernières heures, il a su partager avec ceux et celles qu'il côtoyait sa sagesse, son amour, son humour et sa délicatesse.Né à Paris le 23 juin 1935, il immigre au Canada à l'âge de 15 ans. Après une année de transition où il travaille dans les cuisines du mythique Ben's, il reprend ses études à l'École supérieure Le Plateau puis au Collège Stanislas afin de réaliser son rêve d'entrer en médecine. Il entame son parcours médical à l'Université de Montréal en 1957 et reçoit le prix Pierre Masson en pathologie, distinction dont il est si fier. Interniste dans l'âme et visionnaire, il choisit de consacrer sa vie à une maladie qui, à l'époque, était taboue : le cancer. Suite à sa formation en France et aux États-Unis, il devient l'un des premiers oncologues médicaux au Canada et cofonde la Fondation québécoise du cancer avec quatre de ses estimés collègues. Lors de ses passages à Edmonton, Montréal, Vancouver et Ottawa, il élabore de nombreux protocoles de recherche qui sauveront la vie de plusieurs et marqueront le milieu de l'oncologie moderne et de l'épidémiologie occupationnelle. Naviguant entre l'étude des traitements contre le cancer et des lésions précancéreuses, le développement de programmes de dépistage et l'analyse des risques de cancer liés au travail et à l'environnement, sa carrière le passionna jusqu'à la fin. Celle-ci se conclut par l'écriture d'un livre sur l'histoire de l'oncologie médicale ainsi que par une recherche de la vérité scientifique qu'il a menée avec la communauté de Shannon.Il laisse dans le deuil son épouse Michèle Deschamps, leurs enfants Mariève et Olivier, ses enfants d'un premier mariage avec Françoise Méra, Martine (Brian), Christian, Pascale (Ron) et Patrice (Jennifer), ses petits-enfants Sophie, Sébastien et Julia, de même que de nombreux(ses) ami(e)s et collègues.Étant donné les circonstances actuelles, la famille se réunira intimement pour lui rendre un dernier hommage, et une cérémonie publique aura lieu à une date ultérieure.www.dignitequebec.com