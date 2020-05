CAISSE, Yves



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès, de Monsieur Yves Caisse, décédé à Longueuil, le 1er mai 2020, à l'âge de 79 ans. Il était l'époux de feu Madame Jacqueline Gignac.Il laisse dans le deuil ses filles Dominique et Sophie (Sylvain Leblanc) ainsi que ses petits-enfants Raphaëlle, Sandrine et Tristan. Il sera aussi regretté par sa soeur Danielle, sa belle-soeur Claire et ses beaux-frères Raymond (Diane), Fernand (Francine) et Richard (Monique), ses neveux, nièces et de très nombreux amis.Vue les circonstances, une célébration de la vie aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association Pulmonaire du Québec.Vous pouvez envoyer vos témoignages de sympathie via le :