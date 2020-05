LAVERGNE, Armand



Le 1er mai 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Armand Lavergne, époux de Mme Olina Lanthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Gaétan Brabant), Réjean (Lyne Séguin) et Ronald (Carole Sauvé), ses petits-enfants Émilie, Jessica (Éric), Jonathan, Josée-Ann et Nathalie (Julien), ses arrière-petits-fils Ludovic et Noah, son frère Arthur (Aline Lauzon), ses soeurs Simone, Claire et Aline, sa belle-soeur Aline Marleau, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure en raison des circonstances actuelles.