CARTIER (née FORTIER)

Monique



À Saint-Eustache, le 24 avril 2020, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée Madame Monique Fortier, épouse de feu Émile Cartier.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Normande (Richard), Claudette et Louise (Jacques), ses petits-enfants, Mélanie (Sylvain), Raphaël (Anick), Sébastien (Julie) et Johnatan (Jessica), ses arrière-petits-enfants, Noémie, Coralie, Megan, Océane, Mérick, Kélan, Rose et Joshua-Émile ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à Sercan.