PÉPIN, Bernard



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Bernard Pépin survenu le 2 mai 2020 à 18:35 à l'hôpital Maisonneuve Rosemont à l'âge de 97 ans des suites du Covid-19.Époux de feu Constance Mackay, il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Charles), Johanne (feu Julien), Normand (Martine), Guy, Lynn (Raymond) et Pierre, ses petits-enfants Steve, Dany, Cynthia, Mélanie, Martin, Stéphane, Eugénie, Alexandre, Mylène, Maxime, Alexandre, Hugo, Émilie, Marilyne, Dominique, Pascal et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Léa, Louka, Dominique Alexandre, Alicia, Olivia, Mélodie, Axel, Éloi, Théo, Gaëlle, Loïk, Éloïse, Louis-Félix, Simon, Alice, Benjamin, Zack, Maxine, Alek, Antoine, Ulysse et Alexis, ainsi qu'autres parents et amis.Compte tenu de la situation actuelle, une célébration aura lieu à une date ultérieure.Des dons peuvent être versés à la Fondation boulot vers (boulotvers.org), entreprise où il a oeuvré pendant de nombreuses années.