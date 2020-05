LAROCQUE, René



De Laval, le 3 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. René Larocque, époux de feu Mme Thérèse Cuerrier.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Jean), Bernard (Françoise), Denyse (Michel), Christine (Michel) et Isabelle (Luc), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.