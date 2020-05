ANGERS, Dominique



Le 22 avril 2020, est décédé à l'âge de 87 ans, M. Dominique Angers, époux de Mme Marie-Ange Cossette, demeurant autrefois à Saint-Adelphe. Il était le fils de feu M. Ferdinand Angers et feu Mme Alphonsine Aylwin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Céline, Francine, Sylvain (France), ses petits-enfants: Patrick Bourcier (Sophie), Éric Bourcier, Julie Cournoyer, David Gagnon (Anne-Sophie), Marie-Ève Cournoyer (Simon) et ses arrière-petits-enfants: Philippe, Gabriel, Élodie, Rosalie, Sophia-Rose, Marilou, Charles R., sa soeur: Victoire (feu Louis Gélinas), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.L'ont précédé ses frères et soeurs: Majorique (Marguerite Germain), Albert (feu Alice Delisle), Marie-Luce (feu Henri-Paul Beaudry), Liguori (feu Monique Grandbois), Lucien (feu Rita Baribeau), Françoise, Gratia (feu Raymond Plamondon), Roland, Anita (feu Victorin Baribeau).L'accueil et la cérémonie religieuse auront lieu à une date ultérieure.Monsieur Angers a été confié au salon funéraire:470 RUE PRINCIPALESAINT-ADELPHE, QC G0X 2G0418-289-2411Nous tenons à remercier l'ensemble du personnel du CHSLD, Centre Le Cardinal, situé dans l'est de Montréal pour l'ensemble des excellents soins donnés au cours de son séjour. Un remerciement tout spécial à Isabelle Mailloux, sa fidèle préposée qui a magnifiquement pris soin de lui durant toutes ces années.Notre père a oeuvré à nourrir les gens durant ses nombreuses années de travail et donné de son temps sans compter pour les plus démunis tout au long de sa vie. Dans les circonstances actuelles, vous êtes invités à faire des dons à "La guignolée des médias".