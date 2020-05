FORTIN, Père Thomas-Louis

Religieux de Sainte-Croix



À la Maison Basile-Moreau, le 20 avril 2020 est décédé à l'âge de 86 ans, Père Thomas-Louis Fortin. Il est né le 11 septembre 1933 à Baie Saint-Paul. Il était le fils d'Azarias Fortin et de Germaine Simard.Il a fait sa profession perpétuelle en 1959 et a été ordonné prêtre en 1960. Père Fortin a exercé son ministère pendant 43 ans en Inde, au Rwanda et au Québec, notamment dans les paroisses Saint-Jean-Baptiste à Terrebonne, Sainte-Monique-des-Saules et Notre-Dame-des-Monts à Québec, Saint-Laurent, Sainte-Trinité, Saint-Michel-Archange, Saint-Édouard, à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal, et à l'hôpital du Haut-Richelieu.Il laisse dans le deuil ses frères Urbain, François, Paul-Égide et Maurice, ses soeurs Marie-Marthe, Marcelle, Glorianne et Marie-Andrée, ses belles-soeurs Madeleine, Esther, Hélène et Danielle, ses nièces et neveux, ses amis ainsi que ses confrères en Sainte-Croix.Dans le contexte actuel de distanciation physique, les prières communautaires et la présentation de condoléances ne pourront pas se tenir.La dépouille sera incinérée et une messe commémorative sera célébrée ultérieurement dans l'intimité.