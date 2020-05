THIBAULT, Christine



À Châteauguay, le 23 avril 2020 à l'âge de 55 ans, est décédée Mme Christine Thibault, conjointe de M. Richard Aubé et fille de feu Magella Thibault et de feu Rolande Tremblay.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille India Jones, sa soeur Nathalie (Michel Proulx), les enfants de son conjoint : Paméla Aubé, Samuel Aubé (Erika) et Jonathan Aubé.Elle laisse également ses beaux-parents : René et Margot, ses belles-soeurs : Nathalie Aubé (José Gonzalez) et Anne Aubé, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les rites funéraires seront célébrés en privé dans un lieu que Christine affectionnait.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation du CHUM ou à la Société canadienne du cancer.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS, 450-225-2200