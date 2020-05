BONIN, Hélène



Au CISSSME Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 5 mai 2020, est décédée Madame Hélène Bonin à l'âge de 62 ans.Outre son conjoint Jan-Pierre Théorêt, elle laisse dans le deuil son fils Félix-Antoine Théorêt (Cyndel Fleury), ses soeurs : Louise (Marcel), Diane, ses frères : Michel (Nathalia), Claude (Sadia) ainsi que ses neveux et nièces : David, Charles, Katrine, Kim, William, Genève et Aurora, ses deux filleuls : Gabriel et Charlotte, sa belle-fille : Élysabeth Théorêt (Simon) et leur charmants enfants : Charlotte et William, son beau-frère : Russel (Françoise), ses neveux et nièces : Manon, Alain, Anne-Marie et Louis Philippe, ses compagnons de travail ainsi que plusieurs ami(e)s.La famille tient à remercier spécialement Lyne Labrecque et tout le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.En Mémoire d'Hélène et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Société canadienne du cancer.En raison des circonstances de la pandémie, nous vous demandons de privilégier les témoignages de sympathie par le biais de notre site web. Les détails d'une cérémonie seront communiqués à une date ultérieure.SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 5N9www.ubaldlalime.com