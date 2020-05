CÔTÉ, Soeur Louise, CND

(S.S.-Marie-Claire-des-Anges)



est décédée à la Résidence Bon-Secours, à Montréal, le 1er mai 2020, à l'âge de 90 ans et 10 mois dont 70 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Elle était la fille de feu Edgard Côté et de feu Florida Arsenault.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Claire, sa belle-soeur Lise Boucher-Côté (feu Robert), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame désirent remercier tout le personnel de la Résidence Bon-Secours pour les excellents soins prodigués.Compte tenu de la situation actuelle, les funérailles sont reportées à une date ultérieure.