ST-JEAN, Denis



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Denis St-Jean, époux de feu Mme Clairette St-Jean (née Turcotte), survenu au Centre d'hébergement Henriette-Céré, le 5 mai 2020, à l'âge de 94 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Lorraine (André), Pierre et Normand (Karine), ses petits-enfants Patrick (Annabelle), Frédéric (Annie), Joëlle (Olivier) et Pascale, ses arrière-petits-enfants Lauriane, Charlotte, Denis, Émil et Rose, sa soeur Juliette, son beau-frère Gilles et ses belles-soeurs Carmen et Carmen ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles et des impératifs qui prévalent, la célébration se tiendra à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.La famille tient à remercier l'équipe de soins du 3e étage du Centre d'hébergement Henriette-Céré.