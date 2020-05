MALLETTE, René



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père bien-aimé René Mallette, survenu le 2 mai 2020, à l'âge de 98 ans.Époux de feu Gisèle Bourbeau (l'amour de sa vie), il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Richard Dompierre), Nicole, Louise, Danièle (Jacques Giguère) et Pierre (Martine Langevin). Sont aussi attristés par son départ ses dix petits-enfants: Sylvie, Louise, Stéphane, Julie, Jean-François, Yan, Iohann, Maxime, Hélène, Carl ainsi que ses sept arrière-petits-enfants: Marie-Eve, Xavier, Sarah, Jade, Zoe, Emerik et Juno. Cette perte affecte aussi ses belles-soeurs Janine et Micheline Bourbeau, Janine Laniel et de nombreux neveux et nièces qui ont chéri "mon oncle René"!Bien que sa vie professionnelle de comptable chez Larivière Inc. l'ait toujours comblé, à ses yeux, son plus grand accomplissement et sa plus grande fierté étaient sa famille. Il fut un époux, un père, un grand-père et un arrière-grand-père extraordinaire et généreux. Sa vive curiosité intellectuelle, son amour inconditionnel, sa loyauté indéfectible, sa compassion, son dévouement et son sens de l'humour ont été le fondement de la famille que nous sommes. C'est là son plus précieux héritage que nous nous devons de transmettre aux générations à venir.René nous laisse le souvenir d'un homme droit et bon, ayant cultivé l'aptitude au bonheur tout au long de sa vie et savait en être reconnaissant.Merci très sincère au personnel de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui, en ces temps de pandémie, lui ont prodigué les meilleurs soins dans des conditions très difficiles.Une cérémonie commémorative aura lieu ultérieurement lorsque les circonstances le permettront.