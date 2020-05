BLACKBURN, André



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de André Blackburn, époux de feu Rita Clendenning, à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, le dimanche 3 mai 2020, à l'âge de 79 ans.Il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Noel), sa fille Chantal (Richard) et son petit-fils Mathieu (Shana), ses frères et soeurs, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que sa compagne Huguette et de nombreux ami(e)s.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires seront célébrés dans l'intimité de ses proches.