LEGAULT, Pierrette



À St-Hubert, le 3 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Pierrette Legault, épouse de feu Louis Mailloux.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants : Pierre (Sylvie), Michel (Chantale), Céline et France (Denis) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petit-enfant : Stéphane, Marie-Claude, Anthony et Vicky.En raison des circonstances exceptionnelles liées à la Covid-19, aucune cérémonie n'est prévue pour le moment.Vos témoignages de sympathie seront les bienvenus.Pierrette aura su embellir nos vies par l'amour qu'elle avait à offrir et grâce à tous les sourires qu'elle prodiguait à chacun. Qu'elle repose désormais auprès de son époux.www.dignitequebec.com