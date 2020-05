MAJOR BÉLAIR, Lucille



À Terrebonne, le 2 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lucille Major Bélair.Elle laisse dans le deuil son époux Frédéric Bélair, ses enfants Denis (Eugénie), Robert (Chantale), Madeleine (Ronald) et France (Jean), ses petits-enfants Sonia, Justine, Mathieu, Maxime, Alexandra, Hugo, ses arrière-petits-enfants Didier, Yohann, Léanne, Florent, Emma, Édouard, Abbygail, Zoé, Logan, sa soeur Françoise (Lucien), son beau-frère William (Jacquotte), sa belle-soeur Suzanne (Michel), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû à la situation actuelle, une cérémonie privée aura lieu pour rendre hommage à Mme Major Bélair.