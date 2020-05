BOUCHER, Émile



(feu Valéda Maurice)C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès d'Émile Boucher survenu à Montréal le 4 mai dernier, à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil sa compagne des vingt dernières années, Louise Lecompte, ainsi que sa soeur Thérèse Roger, ses cinq filles et leur conjoint: Carole (Stéphan Corriveau), Raymonde (Jean Benoit), Ginette (Étienne Bouchard), Monik (Stéphane Morissette) et Lise (Alain Cochais), ses huit petits-enfants et leur conjoint: Martine, Christine, Rachel, Simon, Émilie, Frédérik, Sophie, Émile et ses huit arrière-petits-enfants: Béatrice, Gabrielle, Agathe, Adélie, Clovis, Rosalie, Camélia, Romy. Il laisse également dans le deuil les familles Boucher, Maurice, Lecompte et Perron ainsi que ses nombreux compagnons de quilles.Nous tenons à remercier du fond du coeur Claire et Jean Labelle du Manoir Saint-Joseph pour leur précieux soutien et leur immense dévouement. Merci également à tout le personnel du Manoir qu'il avait plaisir à taquiner et qui le lui rendait bien. En cette période de pandémie, un merci tout particulier au personnel de la santé et à tous ceux et celles qui accompagnent parents et amis durant ce terrible moment.Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don à la Société Alzheimer du Canada pour continuer de lutter contre cette horrible maladie.Compte tenu des circonstances, une cérémonie strictement privée se tiendra pour rendre hommage au défunt.