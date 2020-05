LAGACÉ, Roger



Comme, depuis un certain temps, sa vie n'était plus en harmonie avec sa musique, Roger Lagacé s'est éteint le 30 avril 2020.Il était l'époux de feu Marielle Ricard et laisse dans le deuil sa fille Marie-France, son gendre tant apprécié Robert Masse et ses deux petits-fils adorés Charles-Olivier et Louis-Philippe.Il laisse également ses frères, précieux compagnons, Gérard (feu Irène Bélair) et Jean-Claude (feu Dolorès Potvin) et sa soeur Marthe (Roger Brunelle) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousin(e)s et amis musiciens.Son amour de l'accordéon lui aura permis d'égayer ceux qui l'ont côtoyé.En raison de la situation actuelle, une célébration à sa mémoire se déroulera en toute intimité.La famille tient à remercier du fond du coeur tout le personnel du CHSLD Marguerite-Rocheleau pour la qualité et l'humanité des soins prodigués.