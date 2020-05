GÉLINAS, Dr Charles



À Laval, le 27 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé le Dr Charles Gélinas, époux bien aimé de Mme Claire Bourassa.Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil ses filles Isabelle (Francis) et Martine (Conrad), ses petits-enfants Julie, Charles-Antoine, Gabrielle et Maxime, ses frères Bérard (feu Jeannette) et Gaston (Thérèse), sa belle-soeur Rosanne (feux Jean-Louis), ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Gélinas et Bourassa, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a pratiqué pendant de nombreuses années comme oto-rhino-laryngologiste à l'Hôpital du Sacré-Coeur et la Cité de la Santé.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer du Canada serait apprécié en souvenir de Charles Gélinas.Considérant les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Dès que les détails seront disponibles un autre avis sera publié dans ce journal.